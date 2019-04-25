Сотрудники Mizsarang приняли участие в добровольной сдаче крови

Сеул, , 12:34 — REGNUM Сотрудники южнокорейской компании, предоставляющей кредиты только для женщин Mizsarang приняли участие в добровольной сдаче крови. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, около 30 сотрудников компании приняли участие в сдачи крови в Донорском центре крови, расположенном в районе Хвахён-дон города Сеула.

Известно, что представители компании ежегодно сдают кровь с 2010 года.

С 2009 года компания Mizsarang принадлежит APRO Service Group и после присоединения основной деятельностью компании стало предоставление кредитных продуктов представительницам женского пола.