Состояние здоровья певицы МакSим улучшилось

Москва, , 12:33 — REGNUM Состояние певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, которая пострадала в результате ДТП, стабилизировалось. Об этом 25 апреля сообщил продюсер певицы Маргарита Соколова в интервью ТАСС.

По словам продюсера певицы, МакSим переведена из реанимации в обычную палату.

«Состояние стабильное, но пока нельзя сказать, что какой-то серьезный прорыв произошел за пару дней. Думаю, надо подождать дня три, чтобы оценить динамику. Перевели в обычную палату», — сказала Соколова.

Напомним, 23 апреля певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, когда торопилась на рейс, чтобы успеть на съемки клипа.

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