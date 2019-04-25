На смену апрельскому теплу в Москву идёт похолодание

Москва, , 12:21 — REGNUM Сегодня, 25 апреля, столбики термометров в Москве могут подняться до отметки +22…+24 °С, что на восемь градусов превышает норму. Об этом сообщает Гидрометцентр.

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Однако уже с завтрашнего дня синоптики прогнозируют постепенное похолодание. Холодные воздушные массы на европейскую территорию страны потянет за собой серия циклонов из западного сектора Арктики, что существенно понизит показания термометров. Уже в начале следующей недели по области местами даже возможны ночные заморозки.

«В четверг и пятницу температура продолжит превышать климатическую норму на 7 °C, в воскресенье она вернётся к нормальным значениям, а в понедельник не дотянет до неё примерно 4 °С», — сообщили в Гидрометцентре.

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Добавим, что в начале новой недели на фоне роста атмосферного давления установится антициклональная погода, без осадков и со значительным суточным ходом температуры. Ночами по области местами возможны заморозки до −3…−2 °С, днём 29 апреля прогнозируется +8…+13 °С, 30 апреля воздух прогреется до +12…+17 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семёнов заявил, что в ближайшие два месяца из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в Москву могут прийти ураганы и штормовые ветра.

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