В Польше произошла «мощная» религиоведческая дискуссия

Варшава, , 12:18 — REGNUM Интересный религиозный спор произошёл в Польше преддверии католической Пасхи, которая в этом году совпала с еврейским праздником Песах. Об этом сообщает Польское радио.

В пятницу, 19 апреля, посол США в Польше Джоржетт Мосбахер разместила в своём Твиттере поздравления с Песахом на польском языке. На что депутат польского Сейма (нижняя палата парламента) от партии «Право и Справедливость» Кристина Павлович написала иронический комментарий.

«Думаю, это фейковый профиль посольства США и мисс Мосбахер. Кто-то хочет нас в эти дни спровоцировать и сказать, что базы США в Польше появиться не должно, и чтобы господин Трамп осенью в Польшу по этому вопросу не приезжал. Госпожа Посол, ХРИСТОС Воскресе! АЛЛИЛУЙЯ!» — написала Павлович.

Кристина Павлович известна своим высказыванием, что в бедах евреев в Польше виноваты не поляки, а евреи-коммунисты. По всей видимости, депутат была оскорблена, что посол поздравила не поляков с Пасхой, а евреев с Песахом.

На помощь послу пришла бывший президент (мэр) Варшавы Ханна Беата Гронкевич-Вальц. Она заявила, что если бы Кристина Павлович лучше изучала историю, она знала бы, что в этот день Христос с апостолами въехал в Иерусалим на барашке. На этом религиоведческая дискуссия закончилась.