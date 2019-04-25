Глава Минприроды РФ о белых медведях на помойках: «Отстреливать нельзя»

Москва, , 12:15 — REGNUM Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин в интервью РИА Новости рассказал, кто должен решать проблему появления белых медведей на помойках.

«Медведю… проще разворошить помойку, чем идти охотиться, — сказал министр. — При этом отстреливать этих животных нельзя».

По его словам, проблему выхода белых медведей к помойкам должны самостоятельно решать местные власти, так как никто кроме них эти задачи не решит.

Кобылкин добавил, что на местах должен быть «контроль и исполнение законов».

Напомним, белый или полярный медведь — самый крупный сухопутный хищник планеты.

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