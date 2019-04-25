В McDonald's Германии впервые появится бургер для веганов

Берлин, , 12:17 — REGNUM В меню ресторанов McDonald's в Германии с 29 апреля впервые появится бургер для веганов, сообщает портал W&V.

Главной начинкой нового блюда — Big Vegan TS — вместо привычной мясной котлеты будет котлета из сои и пшеницы, визуально напоминающая мясо. По калорийности она не будет уступать традиционному бургеру.

«Совершенствование для нас означает, что мы достаточно смелы, чтобы попробовать новые пути, — говорит представитель компании McDonald's в Германии Филипп Ваххольц. — Несмотря на то, что доля веганов в Германии все еще относительно невелика, с Big Vegan TS мы подхватываем растущую тенденцию отказываться от продуктов животного происхождения».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Берлине открылась первая студенческая столовая только для веганов, расположенная в Берлинском техническом университете.

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