В Твери Первомай отметят демонстрацией — Руденя

Тверь, , 12:13 — REGNUM Демонстрация трудовых коллективов по традиции состоится 1 Мая в Твери, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 25 апреля. В демонстрации примет участие губернатор Игорь Руденя, который пройдет в колонне с Героями социалистического труда, кавалерами Ордена трудовой Славы, выдающимися жителями региона. Традиция проведения праздничного шествия в Тверской области была возрождена в 2018 году.

«Наша основная задача — пропаганда человека труда. Шествие трудовых коллективов региона — важное мероприятие в части воспитания, пример для подрастающего поколения. Это хороший опыт, будем его развивать и надеемся, что это будет праздник для всех», — сказал губернатор Игорь Руденя.

Демонстрация в Твери начнется в 10:00. Колонны пройдут от Театральной площади, по улице Советской через площади Михаила Тверского и Пушкина до площади Славы. Там после демонстрации состоится концерт коллективов Тверской области. Мероприятие планируется транслировать на местных телеканалов, также трансляцию выведут на большие экраны в центре города — на площадях Михаила Тверского и Славы.

Во главе колонны демонстрантов пойдут Герои социалистического труда, кавалеры Ордена трудовой Славы, руководство Тверской области, Законодательного Собрания региона, города Твери, Федерации Тверских профсоюзов, заслуженные работники предприятий и организаций, спортсмены, активная молодежь, волонтеры. В демонстрации примут участие представители трудовых коллективов региона, муниципальных образований области, общественных организаций, молодежные лидеры. Обеспечивать безопасность участников шествия будет группировка сил и средств УМВД и ГУ МЧС по Тверской области, Росгвардии, других силовых структур, на нескольких точках будут дежурить бригады скорой медицинской помощи.

1 мая праздничные шествия и митинги также запланированы в Ржеве, Вышневолоцком городском округе, Бежецком, Западнодвинском, Лихославльском районах и других территориях области. Во всех муниципалитетах пройдут праздничные концерты, развлекательные и спортивные программы, выставки и другие мероприятия.

Всего с 1 по 5 мая запланировано более 20 спортивных мероприятий, свыше 300 культурно-развлекательных событий, которые объединят около 50 тысяч жителей региона.