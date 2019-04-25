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В Ярославле определили дату окончания отопительного сезона

Общество

Мэрия издала официальное постановление

В Ярославле определили дату окончания отопительного сезона
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Котельная

Ярославль, 25 апреля 2019, 12:10 — REGNUM  Отопительный сезон в Ярославле завершается с 29 апреля. Постановление об этом подписала первый заместитель мэра города Алла Кибец, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее ярославцы неоднократно жаловались в социальных сетях, что отопительный сезон не заканчивается, хотя установилась почти летняя погода. И вот — в жилых домах и объектах социальной сферы можно официально отключать отопление.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя мэра по вопросам ЖКХ.

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Отопительный сезон
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