Москва, , 12:05 — REGNUM

Никакой опасности для здоровья жителей и гостей столицы превышение предельно допустимой концентрации уровня сероводорода, которое было зафиксировано в ночь с 24 на 25 апреля на юго-востоке Москвы, не представляет. Об этом 25 апреля заявили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

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В ведомстве отметили со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, что небезопасным для человека является превышение уровня сероводорода в воздухе не менее чем в 300 раз.

«Поэтому, конечно, ни о каком негативном эффекте от концентрации сероводорода, зафиксированной ночью, речи не идёт», — отметили в пресс-службе департамента.

В ведомстве пояснили, что причинами такого небольшого повышения уровня этого газа в воздухе может стать отсутствие ветра. В этом случае даже минимальные загрязнения не рассеиваются, а накапливаются.

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"По состоянию на 08:00 утра 25 апреля, по данным «Мосэкомониторинга», все показатели находятся в норме», — заверили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 апреля превышение допустимой концентрации сероводорода было отмечено измерительными станциями на юго-востоке Москвы. Так, мониторинг состояния воздуха в Марьино показал превышение в 2,5 раза. В Люблино зафиксировано превышение в 3,9 раза. В Печатниках результат проб показал концентрацию в 0,0441 мг/м3 при норме в 0,008 мг/м3.

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