Удаленные сделки с жильем разрешат нескольким нотариусам сразу

Москва, , 12:03 — REGNUM Закон, позволяющий проводить дистанционные сделки с недвижимости с участием двух и более нотариусов, готовится к принятию в России. Об этом рассказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, пишет «Российская газета».

Он пояснил, что житель Хабаровска сможет купить квартиру в Москве, оставаясь в своем городе. Продавец и покупатель обратятся к нотариусам каждый в своем городе, и те помогут им оформить сделку по видео-конференц-связи.

Новый закон упростит решение юридических вопросов с недвижимостью, которая находится в другом регионе. Возможность удостоверения сделки двумя и более нотариусами будет востребованной, она сэкономит жителям России время и деньги, добавил Корсик.

Напомним, с 1 февраля в России действует новая норма по ведению сделок с недвижимостью. Нотариусы после проведения сделки должны отправить документы на регистрацию в Росреестр через интернет.

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