В Подмосковье увеличили доходную и расходную часть бюджета на 2019 год

Красногорск, , 12:39 — REGNUM Расходы бюджета Московской области на 2019 год будут увеличены. Соответствующие изменения в проекте бюджета на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов были приняты на заседании регионального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Они обусловлены следующими основными причинами: уточнение плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам с учётом динамики поступления 2019 года, уточнением и перераспределением отдельных расходов бюджета в связи с необходимостью финансового обеспечения мероприятий по приоритетным направлениям и необходимостью включить в бюджет Московской области средств, подлежащих федеральному бюджету, а также остатков средств, неиспользованных в 2018 году», — представила проект закона министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова.

Законопроектом предусматривается увеличение доходов бюджета в 2019 году на 13,8 млрд рублей за счёт увеличения поступления по налоговым и неналоговым доходам в объёме 3,6 млрд, а также безвозмездных поступлений в объёме 10,2 млрд рублей. С учётом предлагаемых изменений доходы бюджета составят 550,8 млрд рублей.

Расходы бюджета предлагается увеличить на 40,9 млрд рублей в том числе за счёт средств Московской области в сумме 32,6 млрд рублей. Их них 26,8 за счёт остатков, сформированных на счетах на начало года, 3,6 млрд рублей — увеличение собственных доходов и 2 млрд возврат организациям остатков субсидий и неиспользованных межбюджетных трансфертов, а также безвозмездных поступлений в объёме 8,3 млрд рублей. В целом расходы бюджета составят на 2019 год 657,6 млрд рублей.

«Дефицит бюджета уменьшится на 0,4 млрд и сохранится на уровне 10%», — добавила министр.

Законопроектом вносятся изменения в государственные программы Московской области, адресные программы, а также изменится объём непрограммных расходов. В целом расходы областных средств увеличатся на 32,6 млрд рублей, или на 6% и составят 619,6 млрд рублей.

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