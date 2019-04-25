Путин: Единение народов СССР против нацизма – историческое достояние

Москва, , 11:57 — REGNUM Сегодня, 25 апреля, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям IX Международного форума победителей «Великая Победа, добытая единством». Форум проходит в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Кремля.

«Братское единение народов СССР, сокрушивших нацизм, — общее историческое, нравственное достояние, залог дружбы, добрососедства и взаимного уважения», — говорится в приветственной телеграмме.

Президент отметил, что обязанность граждан бережно хранить память о героях, сражавшихся за свободу и независимость Отечества, и передать её грядущим поколениям.

«Нынешний форум посвящён 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мужество жителей и защитников города всегда будет служить примером беззаветной любви к Родине», — подчеркнул Путин и пожелал участникам форума плодотворной работы.

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Как сообщало ИА REGNUM, форум «Великая Победа» проводится с 2010 года. В 2017 году он проходил в Казахстане, в 2018 году — в Брянске.

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