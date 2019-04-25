Путин приветствовал участников саммита «Россия – исламский мир»

Москва, , 11:42 — REGNUM Сегодня, 25 апреля, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XI Международного экономического саммита «Россия — исламский мир». Форум открылся в столице Татарии — Казани, сообщается на сайте Кремля.

«Мусульманские страны — партнёры России в продвижении межцивилизационного и межконфессионального диалога для обеспечения безопасности на региональном уровне и в мире», — говорится в приветственной телеграмме.

Президент подчеркнул, что важно подумать, как сделать систему международных экономических отношений более справедливой и свободной от диктата и недобросовестной конкуренции.

«Дискуссии на форуме помогут наметить перспективные проекты и инициативы, которые послужат дальнейшему укреплению доверия и взаимопонимания между странами и народами», — выразил уверенность Путин и пожелал участникам саммита успехов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году международный форум «Россия — исламский мир» проводился в Дагестане. В нем приняли участие представители 25 зарубежных стран.

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