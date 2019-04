В столице Южной Корее прошла перепись бездомных

Сеул, , 11:37 — REGNUM В столице Южной Кореи сократилось количество бездомных. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на Seoul Welfare Foundation и Seoul Association of Institutes for the Homeless.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году в городе Сеуле проживало 3 478 бездомных, что на 22,8% меньше, чем пять лет назад. В 2013 году в стране проживало 4 505 бездомных.

Известно, что администрация города разработала комплекс мер, цель которых к 2023 году помощь 30% бездомных вернуться в общество. Кроме того, в 2019 году администрация намерена поддерживать временное жилье для 900 человек.

Также администрация города планирует предоставить бездомным 1200 рабочих мест в государственных учреждениях (частичная и полная занятость) и 1520 мест на частных предприятиях.