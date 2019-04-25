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Жена Мамаева рассказала о состоянии футболиста

Общество

Павел Мамаев немного охрип

Москва, 25 апреля 2019, 11:44 — REGNUM  Футболист Павел Мамаев, арестованный в рамках уголовного дела о побоях, немного приболел. Об этом рассказала его супруга Алана, сообщает 25 апреля Sport24.ru.

Алана Мамаева уточнила, что накануне говорила с мужем по телефону около 15 минут и заметила, что состояние его здоровья ухудшилось.

«Он немножко заболел, голос был хриплый», — отметила она.

Женщина добавила, что «ни на что не надеется», а только приходит на судебные заседания и слушает то, что там говорят. По её словам, «справедливости мало».

25 апреля Мамаеву и другим подсудимым предстоит дать показания в Пресненском суде Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в суде Павел Мамаев принёс извинения потерпевшему Сергею Гайсину и попросил не держать на него обиду. Футболист заявил также, что потасовки в центре Москвы, которые привели его на скамью подсудимых, будут ему уроком на всю жизнь.

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