«Лес сохранят»: в Перми больницу построят на месте бывшей военной базы

Пермь, , 11:30 — REGNUM В Перми строительство краевой инфекционной больницы будет вестись на территории бывшей военной базы. При этом Кировский лес не пострадает. Об этом заявил краевой министр по управлению имуществом и земельным отношениям Николай Гончаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое региона.

По словам Гончарова, планируется, что больничный комплекс разместится на земельном участке, который раньше являлся эксплуатационной базой ФГКУ «Приволжско-уральское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ. В 2016 году был передан в собственность Пермского края. Территория этого земельного участка не относится зоне городских лесов и не входит в границы Пермского городского лесничества. Это значит, что для строительства инфекционной больницы не будет производиться вырубка городских лесов.

«Вырубка городских лесов здесь производиться не будет. Площади этого земельного участка достаточно для размещения больницы и дальнейшего ее расширения, строительства других медицинских объектов», — сказал чиновник.

Председатель общественного совета при министерстве здравоохранения Пермского края Татьяна Романовская обратила внимание на то, что край нуждается в новой больнице:

«Пациенты с нетерпением ждут появление данной больницы. То предварительное моделирование новой больницы, которое мы сегодня видели — это прекрасный современный комплекс зданий, которые нам необходимы. Здесь прекрасная транспортная развязка и с городом, и с регионом».

Депутат Пермской городской Думы Арсен Болквадзе в свою очередь отметил, что разделяет опасения людей насчет ухудшения экологической ситуации. Но в данном случае следует понимать, что площадка, о которой сегодня идёт речь — это бывшая территория военной базы. Раньше она была зарытой, теперь же её делают доступной для населения. Любые решения о необходимости развития территории, строительстве сервисных учреждений будут на особом контроле депутатов городской Думы.

«Никаких изменений, которые негативно скажутся на инфраструктуре или условиях проживания в этом районе, мы не допустим», — заявил он.

По данным министерства строительства и архитектуры Прикамья, территория инфекционной больницы займет площадь в 10 га. Стоимость реализации проекта — более 2 млрд рублей. Расходы на строительство инфекционной больницы заложены в бюджете Пермского края в 2019—2021 годах. Предполагается финансовое участие федерального бюджета.

Напомним, 20 апреля в Перми прошёл митинг против строительства инфекционной больницы в Кировском лесу. Информресурсы сообщают, что акция собрала примерно 50 человек. По данным активистов, выступающих в защиту участка, предполагается вырубка свыше 10 тысяч деревьев. Соответствующую петицию против строительства инфекционной больницы на данном участке подписали уже более 900 человек. На митинг пришло порядка 50.

Ранее в интернете была создана петиция в защиту Кировского леса. За два месяца ее подписали около 1 тысячи человек.

«Территорию хотят расчистить главным образом под торгово-деловую зону (в коммерческих интересах), но прикрываются тем, что лес будет вырублен ради переноса краевой инфекционной больницы. Однако для больницы требуется 10 га, тогда зачем вырубать деревья на остальной площади 29 га», — говорится в петиции.

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