Перед майскими праздниками в Москве похолодает

Москва, , 11:31 — REGNUM В конце недели в Москве начнется похолодание, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, похолодание на 10 градусов стоит ожидать в столице уже 28 апреля. В ночь на 29 апреля ожидается до +8, +10 °C. Кроме того, синоптик сообщил об облачности и кратковременных дождях в Московском регионе.

Днем в понедельник, 29 апреля, температура воздуха будет от +8 до +13 °C, а вот ночью — опустится до + 3 °C.

«Температура будет ниже даже климатической нормы, не говоря о том аномальном тепле, которое творится сейчас», — сообщил Вильфанд.

Он добавил, что в первомайские праздники «такой жары, как сейчас, не будет».

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