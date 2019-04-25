В крепости Орешек в Ленобласти открывают причал для круизных теплоходов

Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM В Ленинградской области на Ореховом острове в истоке Невы, где находится древняя русская крепость Орешек, в полдень 25 апреля откроют новый причал для приема больших круизных теплоходов.

Впервые у причала пришвартуется пассажирский теплоход вместимостью до 300 человек, а по Неве в честь этого события пройдут корабли «Шквал», «В.Клюев», «Шурпицкий» и «Бриз».

Как напомнили в областном правительстве, причал построили в рамках инвестиционной программы Ленинградской области. 90-метровый причал был возведён всего за два месяца осенью 2018 года. Объём частных инвестиции в стройку составил порядка 60 млн рублей.

Добавим, что с 26 апреля 2019 года в Ленинградской области открывается навигация маломерных судов. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Решение принято в связи с полным очищением рек ото льда и устойчивым переходом среднесуточных температур воздуха к положительным значениям.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года на Неве, у поселка Невская Дубровка в Ленинградской области, начнется строительство причала для больших пассажирских судов. Это позволит развивать новые туристические маршруты в регионе.

Проект возведения сети речных причалов для круизных лайнеров был запущен в Ленинградской области в 2017 году. Общий объем инвестиций со стороны инвестора — компании «Конт» — составит 1 млрд рублей.

Компания уже построила новые причалы на легких сваях-палах в Старой Ладоге, Свирьстрое и крепости Орешек у Шлиссельбурга. Началось возведение аналогичного причала в Киришах, планируется — в Выборге.

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