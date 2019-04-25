В ДВФУ рассчитывают на расширение образовательного сотрудничества с КНДР

Владивосток, , 11:28 — REGNUM Заинтересованность в интенсификации гуманитарного и образовательного сотрудничества с КНДР выразили в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) после встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба вуза.

«Хотелось бы ожидать, что как итог встречи 25 апреля у нас произойдет интенсификация гуманитарного и образовательного сотрудничества, большее количество совместных конференций, возможно, взаимные культурные и языковые обмены», — сообщила проректор по международным отношениям ДВФУ Виктория Панова.

По её словам, сейчас в университете учатся 49 студентов из Северной Кореи. Ряд слушателей проходит подготовительные курсы русского языка с целью последующего поступления в России. Также вуз сотрудничает с тремя партнерами из КНДР: Технологическим университетом имени Ким Чхэка, Университетом Ким Ир Сена, и Пхеньянским институтом иностранных языков.

Напомним, сегодня во Владивостоке состоялись переговоры Путина и Ким Чен Ына. По итогам встречи глава российского государства назвал беседу с глазу на глаз обстоятельной.

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