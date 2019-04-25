В колонне «Бессмертного полка» в Ульяновске появятся запевалы

Ульяновск, , 11:16 — REGNUM В Ульяновске готовятся к шествию «Бессмертного полка», в рамках которого впервые во время движения колонны пройдёт акция «Песни Бессмертного полка». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам проведения организационного комитета «Победа».

В День Победы «Бессмертный полк» проследует по улицам Ульяновска под песни военных лет. Он пройдёт по улице Спасской — бульвару Пластова — улице Гончарова и до площади 30-летия Победы. Впервые в 2019 году во время движения колонны устроят акцию «Песни Бессмертного полка».

«В последние годы колонна пополняется портретами тружеников тыла, несовершеннолетних узников фашизма, блокадников, детей войны. Одним словом, всех тех, на чью судьбу выпала тяжёлая военная доля. Акция «Песни Бессмертного полка» создаст особую атмосферу, объединит людей, которые идут в колоннах. По замыслу организаторов, многотысячная колонна людей будет запевать известные песни военных лет. Для этого раздадут тексты, а внутри колонны распределят группы запевал. Репертуар — известные песни, такие как «Священная война», «Землянка», «Катюша», «День Победы», — цитируют в пресс-службе пояснения председателя регионального отделения гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Дмитрия Травкина.

Напомним, в прошлом году «Бессмертный полк» собрал в Ульяновске 35 тыс. человек. Аналогичные шествия прошли во всех муниципалитетах области. Всего участниками всероссийской акции стали более 100 тыс. жителей региона.

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