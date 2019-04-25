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Код «синий»: на юге Китая ожидаются сильные ураганы и ливни с градом

Общество

С 25 по 26 апреля сильные проливные дожди накроют ряд районов провинций Чжэцзян, Хунань, Цзянси, Фуцзянь и Гуандун

Пекин, 25 апреля 2019, 11:11 — REGNUM  Национальный метеорологический центр Китая объявил «синий» уровень погодной опасности в связи с тяжелыми метеорологическими условиями, принесшими град, ураганы и шторма в южных частях страны, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

С 25 по 26 апреля сильные проливные дожди накроют ряд районов провинций Чжэцзян, Хунань, Цзянси, Фуцзянь и Гуандун, а также Гуанси-Чжуанский автономный район страны, сообщили в центре. В некоторых района ожидается до 60 мм осадков в течение суток. Метеорологи призывают власти приготовиться к возможным катаклизмам, а гражданам снизить активность ан улице.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за внезапного урагана с градом на востоке Китай пострадали 20 студентов Вэньчжоуского профессионально-технического колледжа.

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