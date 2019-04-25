Starlink: Battle for Atlas выйдет на PC вместе с обновлением «Алая луна»

Монтрёй, Франция, , 11:14 — REGNUM Разработчики из Ubisoft анонсировали релиз PC-версии своей игры Starlink: Battle for Atlas. Он состоится 30 апреля одновременно с новым крупным обновлением под названием Crimson Moon («Алая Луна»), сообщается на официальном сайте компании.

Версия для PC не будет ничем отличаться от консольной. У игроков также будет возможность использовать функцию toys-to-life, позволяющую переводить пластиковые модели космических кораблей в мир игры. Правда, для этого геймерам понадобится геймпад от PS4 или Xbox One.

В обновлении появится новая крупная локация — «Алая Луна». Также мир игры пополнится новыми фракциями и сюжетными задания. Обладатели Nintendo Switch смогут приобрести трёх новых пилотов из команды Star Fox: Peppy, Slippy и Falco. У каждого из них будет своё дерево развития и уникальные умения.

Напомним, что Starlink: Battle for Atlas — экшен игра в жанрах «шутер» и «симулятор управления космического корабля», разработанная компанией Ubisoft. По сюжету игры геймерам предстоит путешествовать по звёздной системе Атлас, налаживать контакт с различными инопланетными расами и собирать команду из их представителей. В Battle for Atlas также есть уникальная система toys-to-life. С её помощью игроки, купившие модели космических кораблей, могут перенести их в игру при помощи специальной подставки.

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