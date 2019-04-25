Героям России выплатят по 120 тыс. рублей в Чувашии

Чебоксары, , 11:00 — REGNUM В Чувашии Героям России ко Дню Победы будет ежегодно выплачиваться по 120 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал сегодня, 25 апреля, глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Указ о «ежегодной выплате» Героям России подписан «в целях усиления социальной поддержки Героев Российской Федерации, родившихся на территории Чувашской Республики, и патриотического воспитания подрастающего поколения».

"Установить Героям Российской Федерации, родившимся на территории Чувашской Республики, в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов ежегодную выплату в размере 120 тыс. рублей каждому», — говорится в документе.

«К этому вопросу в прошлом году возвращались, общественные организации просили, поддерживали. Моральная, частично материальная поддержка», — сказал глава республики Михаил Игнатьев.

Напомним, в прошлом году предлагалось Героям России выплачивать по 30 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Чувашии внесли поправки в региональные законы, чтобы обеспечить социальным жильём нуждающихся Героев России. Удостоенные этого звания смогут улучшить жилищные условия вне очереди.

На данную выплату могут претендовать три человека Героя России — Евгений Борисов, Николай Бударин, Николай Гаврилов.

Космонавт Николай Бударин удостоен звания Героя России в 1995 году. Напомним, он совершил три полёта в космос, восемь раз выходил в открытый космос, продолжительность полёта составила 444 суток 01 час 26 минут 01 секунду.

Лётчик Николай Гаврилов был удостоен звания Героя России в январе 2002 года за героизм при выполнении специального задания. Ранее занимал должность начальника нового подразделения — Управления авиации ФСБ России, обеспечивал работу антитеррористических групп «Альфа» и «Вымпел».

Евгений Борисов звание Героя России получил в феврале 2000 года за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе.