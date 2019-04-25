Средний Урал популяризует медицинский туризм «на экспорт»

Екатеринбург, , 11:05 — REGNUM В Свердловской области с новой силой задействуют направление медицинского туризма. Об этом заявила министр инвестиций региона Виктория Казакова корреспонденту ИА REGNUM.

«Наш регион может предоставлять качественные медицинские услуги не только гражданам РФ, но и гостям из-за рубежа. Мы можем говорить о развитии экспорта в этом направлении. В Свердловской области есть ряд медицинских учреждений и санаториев, которые готовы каждый год принимать посетителей и людей, желающих качественно изменить своё состояние», — сказала министр.

По словам главы Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, в медицинский туризм входит не только предоставление конкретной услуги, но и весь сопутствующий «туристический пакет».

«Клиники обладают необходимой инфраструктурой. Это размещение, специализированное питание, трансферы. А иностранным гостям предоставляются переводчики, владеющие медицинской терминологией. Медучреждения взаимодействуют с туроператорами», — сказала Туканова корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, в 2017 году перспективы медицинского туризма в России оценивали достаточно высоко. Так, замминистра здравоохранения страны Сергей Краевой заявлял, что Россия сможет войти в пятёрку лучших стран по качеству медицинского туризма.