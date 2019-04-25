Названа сумма выплат участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы

Москва, , 10:52 — REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны получат перед 9 мая ежегодную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей. Соответствующий документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте Указа говорится, что речь идет о гражданах РФ, являющихся участниками и инвалидами Великой Отечественной войны, постоянно проживающих на территории РФ, Латвии, Литвы и Эстонии.

«Установить, что начиная с 2019 г. гражданам РФ… производится ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей, — говорится в документе. — Названная выплата приурочивается к Дню Победы.

Читайте также: Вход в Музей Победы в Москве 9 мая будет бесплатным

А также: В Нур-Султане ко Дню Победы откроют музей военной техники