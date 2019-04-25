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Названа сумма выплат участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы

Общество

Речь идет о гражданах РФ

Москва, 25 апреля 2019, 10:52 — REGNUM  Ветераны Великой Отечественной войны получат перед 9 мая ежегодную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей. Соответствующий документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте Указа говорится, что речь идет о гражданах РФ, являющихся участниками и инвалидами Великой Отечественной войны, постоянно проживающих на территории РФ, Латвии, Литвы и Эстонии.

«Установить, что начиная с 2019 г. гражданам РФ… производится ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей, — говорится в документе. — Названная выплата приурочивается к Дню Победы.

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День Победы
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