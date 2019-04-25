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В Техасе после 20 лет заключения казнен убийца-расист

Общество

В 1998 году трое американцев зверски убили чернокожего мужчину

Остин, США, 25 апреля 2019, 10:46 — REGNUM  24 апреля в США был приведен в исполнение смертный приговор в отношении преступника, жестоко убившего человека по расистским мотивам. Об этом пишет газета Die Welt.

65-летний Джон Уильям Кинг был умерщвлен в Техасе путем введения смертельной инъекции. Преступник ожидал казни с 1999 года. Он принадлежал к организации «Конфедеративные рыцари Америки», близкой к Ку-клукс-клану.

Кинг и двое его сообщников в 1998 году особо жестоким способом убили 49-летнего афроамериканца Джейса Берда, путешествовавшего автостопом. Вскрытие показало, что перед смертью несчастный испытал сильнейшие муки. Один из сообщников Кинга получил пожизненное заключение, другой был казнен в 2011 году.

Это преступление вошло в историю американского права и криминалистики.

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