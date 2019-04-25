Молодожёнам в Чувашии выдадут сертификаты для обследования на бесплодие

Чебоксары, , 10:36 — REGNUM В Чувашии начнут выдавать сертификаты молодожёнам для обследования «раннего выявления заболеваний репродуктивной системы». Соответствующий указ подписал глава республики Михаил Игнатьева. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 25 апреля, заявил руководитель республики, открывая заседании регионального правительства.

Михаил Игнатьев сообщил, что указ о выдаче сертификатов молодожёнам подписан «в целях улучшения репродуктивного здоровья в Чувашской Республике, повышения рождаемости и укрепления института семьи».

"Постановляю: осуществлять лицам, заключившим брак, выдачу сертификата молодожёнов, предусматривающего медицинское обследование в целях раннего выявления заболеваний репродуктивной системы и консультирования по вопросам планирования семьи. Об этом я говорил в своём послании, как политическую волю, в целях дальнейших обеспечительских механизмов, скажем так, по внедрению данной нормы, чтобы молодожёны понимали и чувствовали внимание со стороны медицинского сообщества, со стороны органов власти», — сказал Михаил Игнатьев.

«17,5−18% молодожёнов страдают от отсутствия детей, так скажем, там условия здоровья, другие направления — то, что сейчас внедряем. Всё это направлено на улучшение благосостояния в целом наших семей и укрепления института материнства и детства», — пояснил глава Чувашии, поручив правительству республики обеспечить «соответствующее финансирование».

Когда начнут выдавать сертификаты, не сообщается.

Напомним, в своём послании Михаил Игнатьев заявил, что в регионе будут «принимать дополнительные меры по стимулированию рождаемости». По его словам, с 2019 года «всем зарегистрировавшим свой брак будем выдавать сертификат молодоженов», с которым молодые семьи смогут «бесплатно пройти медицинское обследование и получить консультацию специалистов перинатальных центров для оценки репродуктивного здоровья».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии сокращается рождаемость. В 2018 году в республике родились 13 061 младенец, что на 891 меньше уровня 2017 года. Умерли 15 437 человек, что на 154 меньше по сравнению с 2017 годом. В том числе умерли 55 детей в возрасте до одного года (в 2017 году — 47). Убыль населения выросла в 1,44 раза и составила 2376 человек.