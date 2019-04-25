На Шри-Ланке временно закрыли все католические церкви

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 10:22 — REGNUM Власти Шри-Ланки после серии терактов приняли решение о закрытии всех католических церквей до улучшения ситуации с безопасностью, сообщает AFP.

«По совету сил безопасности все церкви закрыты. Службы не будут проводиться до дальнейших уведомлений», — сообщил изданию один из священников.

По его словам, во всех церквях острова усилены меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Шри-Ланке была совершена серия терактов — террористы совершили нападения на несколько католических церквей, а также отелей. В результате погибли более 350 человек, еще по меньшей мере 500 пострадали. Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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