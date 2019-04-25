Четверг, 25 Апреля 2019 года
10:22:44 МСК

На Шри-Ланке временно закрыли все католические церкви

Общество

До улучшения ситуации с безопасностью

Шри-Джаяварденепура-Котте, 25 апреля 2019, 10:22 — REGNUM  Власти Шри-Ланки после серии терактов приняли решение о закрытии всех католических церквей до улучшения ситуации с безопасностью, сообщает AFP.

«По совету сил безопасности все церкви закрыты. Службы не будут проводиться до дальнейших уведомлений», — сообщил изданию один из священников.

По его словам, во всех церквях острова усилены меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Шри-Ланке была совершена серия терактов — террористы совершили нападения на несколько католических церквей, а также отелей. В результате погибли более 350 человек, еще по меньшей мере 500 пострадали. Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: Очередной взрыв прогремел на Шри-Ланке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в отелях и католических церквях Шри-Ланки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить