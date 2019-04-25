Под Петербургом найдены останки советских солдат, замученных фашистами

Тосно, Ленинградская область, , 10:24 — REGNUM В Ленинградской области военнослужащие специального поискового батальона Западного военного округа нашли останки 35 советских военнопленных, погибших в немецком концлагере. По предварительным данным, на обнаруженной ранее бывшей территории лагеря могут находиться останки еще нескольких десятков человек.

Как сообщили 25 апреля в пресс-службе ЗВО, страшная находка сделана в районе деревни Староселье Тосненского района Ленобласти. Найденные останки — без оружия, обмундирования, предметов личного быта и именных медальонов.

В районе деревни Староселье с осени 1941 года по конец 1943 года действовал немецкий концлагерь пересыльного типа для военнопленных и гражданских лиц. Он был рассчитан на 300 человек. По рассказам жителей деревни, советские военнопленные, которые в нем содержались, не получали ни достаточного питания, ни обогрева в зимнее время, умирая от голода, холода и болезней. Погибших хоронили возле лагеря, сняв с них одежду.

Деревня Староселье (ранее село Покровское) была освобождена от немецко-фашистских оккупантов 22 января 1944 года.

«По завершении поисковых работ, все обнаруженные останки с отданием воинских почестей будут захоронены на одном из воинских мемориалов в Ленинградской области», — подчеркнули в пресс-службе ЗВО.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1990 года на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области найдены останки более 30 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, более семи тысяч имен установлено.

Ленинградская область первой среди регионов РФ законодательно оформила порядок действий в отношении неучтенных воинских захоронений и процедуру проведения поисковых работ на местах боёв минувших войн.

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В соответствии с законом, создается перечень населенных пунктов региона, где шли бои, и реестр специализированных организаций, которые получат право на поиск не погребенных останков погибших. В границах территорий, включенных в специальный перечень, будет запрещено осуществление любой хозяйственной деятельности до завершения поисковых работ.

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