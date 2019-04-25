В метрополитене Екатеринбурга поднимут стоимость проезда

Екатеринбург, , 10:15 — REGNUM В Екатеринбургском метрополитене всё же повышают стоимость проезда до 32 рублей. Предельный тариф на этом уровне поддержан на заседании правительства Свердловской области.

С докладом по теме на заседании правительства региона выступил глава областной Региональной энергетической комиссии Владимир Гришанов.

Теперь руководство метрополитена имеет все возможности для того, чтобы поднять стоимость платы за проезд. Это может произойти уже в ближайшие дни.

Напомним, сейчас стоимость проезда составляет 28 рублей. Планы повысить его до 32 рублей были озвучены в конце 2018 года. Поводом для этого стали расходы на ремонт подвижного состава и на приобретение новых вагонов, которые власти решили скомпенсировать за счёт пассажиров.