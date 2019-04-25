Названа дата релиза Super Mario Maker 2

Токио, , 10:13 — REGNUM Компания Nintendo объявила, что Super Mario Maker 2 выйдет на платформе Switch 28 июня 2019 года. Соответствующая публикация была размещена 25 апреля на Twitter-странице Nintendo of America.

https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1121171963001606144

Отмечается, что в игре появится множество новых функций, например, геймеры-строители уровней в первой части Mario Maker не могли объединить воду и землю в одной секции, теперь они получат возможность создавать слои. Издание Screen Rant отмечает: судя по количеству новых функций в Super Mario Maker 2, первая часть выглядит в сравнении с ней как прототип.

Читайте также: Июньское дополнение Days Gone добавит в игру новый сложный режим

Напомним, Super Mario Maker была разработана Nintendo для консоли Wii U. Её релиз состоялся в сентябре 2015 года. В этом же году игра получила премию The Game Award в номинации «Лучшая семейная игра».

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: в The Masquerade – Bloodlines 2 за Слабокровных будет играть нелегко