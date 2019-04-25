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Умер исполнитель одной из главных ролей в сериале «Даллас» Кен Керчевал

Общество

Актеру было 83 года

Вашингтон, 25 апреля 2019, 10:13 — REGNUM  В США скончался актер Кен Керчевал, прославившийся ролью Клиффа Барнса в культовом американском телесериале «Даллас». Об этом сообщает агентство Deutsche Presse Agentur со ссылкой на заявление агента Керчевала Джеффа Фишера.

По словам Фишера, Керчевал ушел из жизни вечером в католическое пасхальное воскресенье 21 апреля. Актеру было 83 года. Причина смерти не называется.

Керчевал снялся в двух десятках фильмов и телесериалов, но зрителям больше всего запомнился в роли персонажа Клиффа Барнса, появившегося во всех 14-ти сезонах сериала «Даллас» (1978−1991). Он также снялся в одноименном продолжении сериала. В начале 90-х актер боролся с раком легких.

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