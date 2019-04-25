Для родителей в некоторых школах США ввели дресс-код — СМИ

Вашингтон, 25 апреля 2019, 10:12 — REGNUM В ряде школ США родителям запретили приходить в школу в неподобающем внешнем виде. Об этом сообщает CNN.
Инициатором стала директор школы в Хьюстоне Карлотта Аутли Браун. По её словам, новая политика была введена «для того, чтобы подготовить детей к тому, какую одежду они должны носить при поиске работы».
Сообщается, что родителям школьников нельзя будет находиться на территории школы в бигуди, пижамах, в мешковатой одежде, в очень обтягивающей или «излишне открытой» одежде, а также в слишком рваных джинсах.
В школе имени Барака Обамы в Ричмонде, в которой также действуют эти правила, пояснили введение дресс-кода тем, что родители должны служить примером для учащихся.
Однако эту инициативу раскритиковали эксперты в Американском союзе защиты гражданских свобод. Они заявили, что введение новых правил может противоречить той части действующего законодательства, которая запрещает дискриминацию в школах и колледжах, получающих федеральное финансирование.
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