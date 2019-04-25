Прокуратура в Японии подала апелляцию на решение суда об освобождении Гона

Токио, , 09:59 — REGNUM Суд в столице Японии Токио задерживает исполнение решения по освобождению под залог экс-главу французско-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что прокуратура Токио подала апелляцию на решение суда об освобождении Гона. Вместе с тем адвокаты уже внесли в полном объеме необходимый залог в $4,5 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Токио принял решение во второй раз выпустить под залог Карлоса Гона, который подозревается в мошенничестве. В марте 2019 года экс-главу автомобильного альянса выпустили под залог в $9 млн, однако в начале апреля вновь арестовали.

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