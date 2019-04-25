Проблемы с экологией опаснее ядерного оружия, считает экс-глава СВР

Москва, , 09:49 — REGNUM Экологическая катастрофа является более серьезной угрозой миру, чем ядерное оружие. Такое мнение выразил генерал армии, Герой России Вячеслав Трубников, руководивший Службой внешней разведки России с 1996 по 2000 год.

Трубников пояснил, что видит проблемы с экологией как главную, реальную угрозу человечеству. Ядерное оружие также является угрозой, но человек принимает меры к её снижению.

«Если мы будем бояться только сегодняшних угроз, мы пропустим самую страшную угрозу — исчезновение человечества, когда природа изменится так, что люди просто не смогут жить», — сказал экс-глава СВР в интервью РИА Новости.

Он добавил, что смотреть нужно далеко вперед. Выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) генерал назвал тревожной «бездумностью», предположив при этом, что скоро будут заключены новые соглашения.

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