76 тыс. «детей войны» в Ульяновской области получили выплаты

Ульяновск, , 09:28 — REGNUM В Ульяновской области свыше 76 тыс. человек, которые относятся к категории «дети войны», получили выплаты по 1 тыс. рублей в честь Дня Победы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам оргкомитета, посвящённого празднованию 9 мая.

По официальным данным, в регионе в настоящее время проживает 14 261 ветеран Великой Отечественной войны — в их число входят инвалиды и участники войны, солдаты последнего военного призыва, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и труженики тыла.

«Каждому из них по возможности мы стараемся оказать особое внимание. У нас проводится планомерная политика, направленная на улучшение качества жизни старшего поколения, организовано медицинское сопровождение ветеранов, ведется обследование их жилищно-бытовых условий», — сказал губернатор Сергей Морозов.

Ветераны получают индивидуальное медицинское сопровождение: в учреждениях здравоохранения первичного звена назначены врач и медицинская сестра, отвечающие за медобеспечение и ежегодное диспансерное обследование ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Также созданы 39 мобильных врачебных бригад, которые выезжают на дом, в том числе в отдаленные населенные пункты, для осмотра пациентов и проведения диагностических исследований.

По данным минздрава, в настоящее время свыше 10 тыс. ветеранов и инвалидов войны прошли диспансеризацию, из них более 70% обследованы на дому. Также осмотрены более 10 тыс. вдов и тружеников тыла, в том числе половина — на дому. По итогам диспансеризации проводятся реабилитационные мероприятия, лечение в стационарах получили 1,7 тыс. ветеранов.

По данным министерства семейной, демографической политики и социального благополучия, в настоящее время в области проживает 76 261 человек, относящихся к категории «дети войны». Ульяновцы, которые родились с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года, получили 1 тыс. рублей.

Кроме того, ежегодно в преддверии праздника в муниципалитетах проходят социальные акции «Помним всех, заботимся о каждом», «Ветеран живет рядом», «Квартиру в порядок», в рамках которых ученики школ, колледжей, студенты высших учебных заведений и специалисты надомной службы помогают навести порядок дома у ветеранов и облагородить придомовые территории.