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СМИ узнали о желании Джонни Деппа жениться на танцовщице из Петербурга

Общество

По словам подруги девушки, Гленн уже поселилась в особняке Деппа в Лос-Анджелесе

Вашингтон, 25 апреля 2019, 09:14 — REGNUM  Американский актер Джонни Депп намерен жениться на 20-летней танцовщице Полине Гленн родом из Санкт-Петербурга, сообщает Daily Mail.

По словам подруги девушки, Гленн и 55-летний Депп познакомились в 2018 году на одной из вечеринок в Голливуде. Кроме того, Гленн уже поселилась в особняке Деппа в Лос-Анджелесе, добавила подруга.

В ближайшее время пара собирается пожениться, после чего они хотят приехать в Россию для знакомства с семьей девушки.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года Джонни Депп месяцев судебных тяжб развелся с актрисой Эмбер Херд. Разрыв отношений голливудской пары произошел после ряда скандалов.

Так, во время одного из них Депп якобы швырнул в жену телефоном и ударил по щеке, об этом Херд сообщала в суде, но позже отказалась от этих показаний. По решению суда в качестве отступных Херд получила $7 млн.

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