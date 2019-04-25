СМИ узнали о желании Джонни Деппа жениться на танцовщице из Петербурга

Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Американский актер Джонни Депп намерен жениться на 20-летней танцовщице Полине Гленн родом из Санкт-Петербурга, сообщает Daily Mail.

По словам подруги девушки, Гленн и 55-летний Депп познакомились в 2018 году на одной из вечеринок в Голливуде. Кроме того, Гленн уже поселилась в особняке Деппа в Лос-Анджелесе, добавила подруга.

В ближайшее время пара собирается пожениться, после чего они хотят приехать в Россию для знакомства с семьей девушки.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года Джонни Депп месяцев судебных тяжб развелся с актрисой Эмбер Херд. Разрыв отношений голливудской пары произошел после ряда скандалов.

Так, во время одного из них Депп якобы швырнул в жену телефоном и ударил по щеке, об этом Херд сообщала в суде, но позже отказалась от этих показаний. По решению суда в качестве отступных Херд получила $7 млн.

Читайте также: Новые обвинения против Джонни Деппа обеспокоили руководство Warner Bros