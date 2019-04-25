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Сгоревший у берегов Крыма танкер буксируют в Турцию

Общество

Второе судно пока остаётся на месте, но вскоре тоже отправится домой

Симферополь, 25 апреля 2019, 09:07 — REGNUM  Сгоревший в Керченском проливе в начале 2018 года турецкий танкер «Маэстро» буксируют в Турцию, второе судно отправят домой в ближайшее время. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в Росморречфлоте.

«В операции по транспортировке танкера «Маэстро» турецкий порт Измир принимает участие буксир «Фераз» под флагом Коморских островов. Второй в ближайшее время также начнут буксировать к берегу», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, причиной происшествия на двух танкерах, которое произошло 21 января, стало нарушение правил безопасности во время нелегальной перевалки топлива. В результате происшествия 14 человек официально признаны погибшими. 12 членам экипажей удалось спастись.

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