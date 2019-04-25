В Минздраве дали рекомендации по приготовлению шашлыков

Москва, , 09:00 — REGNUM Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян рассказал, как правильно приготовить шашлык без вреда для здоровья.

По его словам, лучше выбирать нежирные сорта мяса, например, баранину. При этом если выбирать свинину, то желательно срезать с нее весь жир. Кроме того, мясо должно быть хорошо вымочено в маринаде, после чего его необходимо тщательно прожарить.

«Если съесть пять шампуров с мясом, то в любом случае станет плохо. А если один, хорошо приготовленный, то все будет нормально», — цитирует RT Тутельяна.

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Он также добавил, что к шашлыку необходимо добавлять побольше овощей и зелени, так как они содержат полезные пищевые волокна и клетчатку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору мясного говяжьего фарша. Так, продукт обязательно должен быть однородным, без костей, хрящей, сухожилий, грубой соединительной ткани, кровяных сгустков и пленок в составе.

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