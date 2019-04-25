В Свердловской области обсудили механизмы реализации национальной политики

Екатеринбург, , 08:57 — REGNUM Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько 24 апреля провёл рабочую встречу с руководителями национально-культурных объединений региона. Собравшиеся обсудили механизмы реализации государственной национальной политики в области и повышение эффективности взаимодействия органов власти и национальных организаций в рамках реализации указа президента Российской Федерации «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».

«Мы поддерживаем как общероссийские ценности, так и индивидуальные каждого народа. Нам важно видеть, что всем народам в нашей области живется комфортно, но только они, представители народов, знают механизмы того, как этого можно достичь. Органы власти Свердловской области готовы оказать поддержку для развития инициатив национальных организаций», — отметил Сергей Бидонько.

Он также поблагодарил представителей народов Урала за активное участие в жизни региона, и высоко оценил их желание принять участие в мероприятиях, посвященных Празднику Весны и Труда и Дню Победы.

Заместитель председателя совета «Ассамблеи народов России» Марина Плясунова рассказала о ряде проектов Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области.

«В начале мая в резиденции губернатора Свердловской области состоится выставка «Обелиски Победы», рассказывающая о мемориалах, посвященных Великой Отечественной войне в различных городах мира, в том числе в бывших союзных республиках. Кроме того, в мае будет презентован фотоальбом «Открывая Екатеринбург», в котором размещены фотографии и истории людей разных народов, проживающих в Свердловской области», — рассказала Марина Плясунова.

Собравшиеся также обсудили проекты, касающиеся профилактики экстремизма в межнациональной сфере, взаимодействие Ассоциации национально-культурных объединений с муниципальными образованиями Свердловской области, а также культурно-массовые и спортивные мероприятия, которые проводят национальные организации.

Встреча прошла в Доме народов Урала. Напомним, он появился у национальных организаций в 2012 году: тогда, еще будучи полномочным представителем президента, этот вопрос взял на контроль Евгений Куйвашев и в августе 2012 года Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области обрела «крышу над головой». Сегодня Дом народов Урала является постоянной площадкой, на которой ведется активная работа национально-культурных обществ по сохранению национального мира и согласия, воспитанию толерантности и взаимоуважения.

Только в 2018 году на базе Ассоциации было организовано более 3880 мероприятий. Эта цифра включает в себя и занятия воскресных школ, которые организованы в рамках практически всех национальных организаций. По словам председателя Армянской общины «Ани-Армения» по Свердловской области Масиса Назаряна, этнические воскресные школы являются важнейшим элементом патриотического воспитания детей и молодежи.

«Зная обычаи и традиции своего народа, обычаи других национальностей, человек всегда будет относиться к ним с уважением. Но самое важное, в школе мы учим любить Россию. Мы учим тому, что все мы равны. Да, у нас разные национальности, разные культуры, разные традиции, но все мы равны. И то, что в нашем регионе 160 народов — это настоящее богатство», — отметил Масис Назарян.