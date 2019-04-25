В Роскачестве испытали парогенераторы и утюги

Москва, , 08:57 — REGNUM Утюги и парогенераторы популярных торговых марок оценили по 38 показателям качества и безопасности эксперты Роскачества. Специальный робот гладил хлопковую ткань, полиэстер и джинсы, говорится в опубликованном 25 апреля отчете организации.

Испытаниям подвергли 25 утюгов и 13 парогенераторов от Philips, Tefal, Braun, Rowenta, Bosch и Laurastar. Лучшее качество глажки показали парогенераторы Philips GC6704/30 FastCare Compact, Philips GC9640/60 и Philips GC7808/40 PerfectCare Compact, однако с джинсами лучше справился утюг Philips GC4543/30 Azur.

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Утюг с парогенератором Braun IS 2043 BL CareStyle Compact не выдержал тест на выносливость и работоспособность. Он проработал всего 156 часов, тогда как прочие модели продержались положенные 252 часа.

Отмечается, что 60% образцов снабжены неудобной инструкцией — буклет оказался маленьким, а шрифт — мелким. Стойкими к царапинам оказались 17 утюгов, а вот тесты на скольжение показали, что все утюги скользят одинаково хорошо вне зависимости от материала подошвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве пришли к выводу, что лучшую сохранность вещей обеспечивают чемоданы из авиационного алюминия.

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