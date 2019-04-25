В Перми пройдёт «Битва хоров» на иностранных языках

Пермь, , 08:52 — REGNUM В Перми 30 апреля пройдёт конкурс-фестиваль «Битва хоров» на иностранных языках. Мероприятие проводится в целях развития интереса к изучению иностранного языка в школе, популяризации искусства хорового пения, развития творческих связей между образовательными учреждениями и их хоровыми коллективами, создания новых творческих контактов, обмена опытом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы.

Согласно условиям конкурса, каждое образовательное учреждение представляет для участия один хоровой коллектив. По составу хоры могут быть смешанные, а количество участников не может быть более 15 человек.

Каждый вокальный коллектив представляет для конкурсного прослушивания одну песню на иностранном языке — английском, французском, немецком, испанском, итальянском, китайском, японском и других. «Битва хоров» проводится в три раунда. В первом раунде хор исполняет одно произведение в любом эстрадном жанре. Во втором состязании команде необходимо отгадать воспроизводимые мелодии и записать ответы на выданные всем бланки ответов. В финале коллективы должны по очереди выбрать случайным образом одну из подготовленных организатором песен и исполнить ее без специальной подготовки.