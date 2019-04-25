Жители Украины могут съездить в Эквадор без оформления визы

Киев, , 08:49 — REGNUM Эквадор стал ещё одной страной, куда жители Украины могут попасть без визы. Об этом сообщил 25 апреля ресурс «Информатор».

Соответствующее решение было принято на заседании правительства Украины.

Граждане Украины могут находиться в Эквадоре не более 90 дней в году. Для более длительного пребывания в стране им следует обратиться в консульство и оформить визу.

Аналогичные возможности получили также граждане Эквадора, желающие посетить Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что гражданам Украины не нужна виза для поездок в Таиланд сроком до 30 дней.

Читайте также: Порошенко обрадовал граждан Украины безвизом с Таиландом