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Пенсионная мафия? в Дагестане поймали еще одного похитителя пенсии

Общество

Это уже третий случай мошенничества с пенсиями умерших граждан в регионе за последний месяц

Кизилюртовский район, Дагестан, 25 апреля 2019, 08:51 — REGNUM  В присвоении чужой пенсии подозревается 49-летний уроженец села Акнада Кизилюртовского района Дагестана. Он прибрал к своим рукам 350 тысяч рублей, которые предназначались местной жительнице, на тот момент уже умершей, сообщили ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе регионального МВД.

Однако факт смерти подозреваемый, работавший доставщиком пенсии и единовременных выплат в частной организации, скрыл и получал деньги еще почти полтора года. Для этого он ежемесячно подделывал подписи в поручениях на доставку пенсии.

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Напомним, что это уже третий подробный случай в Дагестане с начала апреля 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщало, что с помощью аналогичных махинаций похищали деньги умерших пенсионеров почтальоны из Лакского и Цунтинского районов республики. Первый таким незаконным путём обогатился на 1 млн рублей, второй — на 35 тысяч рублей.

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