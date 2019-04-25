Ивано-Франковск, Украина, , 08:44 — REGNUM

Среди детей, заболевших корью в Ивано-Франковской области, у 23% есть фальшивая справка о пройденной вакцинации, заявили 23 апреля в пресс-службе Ивано-Франковской областной администрации.

Медики напомнили, что единственным действенным средством от кори является прививка, однако отметили, что нередко болеют дети, получившие по документам две дозы вакцины:

«В Ивано-Франковской области 23% таких детей, чьи родители сфальсифицировали справки», — рассказали специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю отчётную неделю на Украине заболел корью 2141 человек. Всего с начала года в стране зафиксировано около 42 тыс. случаев кори.

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