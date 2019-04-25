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Видео: в The Masquerade – Bloodlines 2 за Слабокровных будет играть нелегко

Общество

Им очень сложно выживать в жестоком мире кровопийц

Стокгольм, 25 апреля 2019, 08:44 — REGNUM  В новом трейлере предстоящей игры о вампирах Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 рассказано о Слабокровных (Thinbloods). Ролик был выложен 24 апреля на YouTube-канале Paradox Interactive.

В комментарии создатели игры сообщили, что Слабокровным редко удаётся выжить, несмотря на то, что их существование разрешено. Они с трудом представляют себе, по каким правилам существует вампирское сообщество, и вынуждены бороться за то, чтобы просто не умереть в городе, поделенном между сильными вампирскими группировками.

«Как вы будете интегрироваться в большое сообщество Сородичей?» — такой вопрос создатели игры задали геймерам.

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Ожидается, что релиз Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 состоится в 2020 году. Игра выйдет на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК.

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