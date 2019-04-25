В Перми для слаженных действий участников парада нужны ещё три репетиции

Пермь, , 08:40 — REGNUM Для того чтобы в День Победы все действия на Октябрьской площади прошли слаженно, для участников парада состоятся сводные репетиции. В мае состоится три репетиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

3 мая репетиция запланирована в первой половине дня. В ней примут участие сводный «Хор поколений» города, а также военные и курсанты. Вторая репетиция пройдет до обеда 5 мая, но уже с участием военной техники.

В вечернее время 7 мая участники торжественного прохождения войск Пермского гарнизона и тематического пролога вновь соберутся на Октябрьской площади для проведения генеральной репетиции. Посмотреть генеральную репетицию парада смогут все желающие с пешеходных зон.

Напомним, 8 апреля на плацу Пермского военного института войск национальной гвардии РФ прошла первая сводная репетиция участников Торжественного прохождения войск Пермского гарнизона. В течение двухчасовой репетиции участники отрабатывали слаженность сводных парадных расчетов, оттачивали приветствие и строевой шаг.

Добавим, празднование Дня Победы начнется 9 мая в 10:00 местного времени (08:00 мск) с Торжественного прохождения войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади. В нем примут участие 23 парадных расчета, планируется участие свыше 20 единиц военной техники. Торжественное прохождение войск пройдет в музыкальном сопровождении сводного оркестра под управлением заслуженного работника культуры, полковника Евгения Тверетинова. Предварит военное шествие тематический пролог «Поющая победа», в котором состоится презентация музыкальной композиции пермских авторов «Пермь помнит!» в исполнении сводного хора Пермского края «Хор поколений». С трибун парад смогут увидеть 13 тысяч зрителей, прямая трансляция с Октябрьской площади будет организована в интернете и на телевидении, а также на экране большой сцены на площади возле Театра-Театра.