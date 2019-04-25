Июньское дополнение Days Gone добавит в игру новый сложный режим

Вашингтон, , 08:25 — REGNUM В июне 2019 года разработчики постапокалиптической игры Days Gone выпустят бесплатное дополнение и добавят в игру уровень сложности «Выживание». Об этом 24 апреля сообщил портал GamesRadar.

Этот режим уберет из игры функции быстрого перемещения и Survival Vision, геймеры также не смогут видеть мини-карты или индикаторы. Раработчики пояснили, что они хотят еще больше погрузить игроков в мир игры и повысить уровень напряженности, чтобы позволить им получить настоящий опыт выживания.

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Напомним, Days Gone выйдет на PlayStation 4 26 апреля 2019 года. Разработкой игры занималась студия SIE Bend, ранее выпустившая Uncharted: Golden Abyss и Uncharted: Fight for Fortune для PlayStation Vita.

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