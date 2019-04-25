Стали известны подробности состояния принцессы Таиланда

Бангкок, , 08:16 — REGNUM Принцесса Таиланда Соамсавали поправляется после перенесенного инсульта. Об этом 25 апреля со ссылкой на Королевское Бюро по делам семьи сообщает газета Bangkok Post.

По данным врачей из больницы Чулалонгкорн, общее состояние принцессы улучшается. Она находится в сознании. Бюро сообщает, что у нее нормальное кровяное давление и пульс.

По рекомендациям врачей, принцесса должна продолжить реабилитационную терапию в больнице.

Напомним, принцесса Соамсавали была госпитализирована в ночь на 1 февраля 2019 года с кровоизлиянием в мозг и гипертонией.

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