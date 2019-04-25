В «Зарядье» откроют бесплатные курсы дизайна и цифровых технологий

Москва, , 08:12 — REGNUM В Москве в парке «Зарядье» 2 мая открывается лаборатория дизайна и цифровых технологий. Обучение будет бесплатным, сообщается на портале мэра столицы.

В программе курсов несколько направлений — программирование и робототехника, графический и ювелирный дизайн, технологии виртуальной и дополненной реальности.

В лаборатории научат создавать роботов, мобильные приложения для смартфонов и компьютерные игры, снимать VR-кино и др. Лекции одновременно смогут посещать до 120 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, Московский парк «Зарядье» номинирован на международную премию World Travel Awards 2019.

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