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В «Зарядье» откроют бесплатные курсы дизайна и цифровых технологий

Общество

Лекции начинаются со 2 мая

Москва, 25 апреля 2019, 08:12 — REGNUM  В Москве в парке «Зарядье» 2 мая открывается лаборатория дизайна и цифровых технологий. Обучение будет бесплатным, сообщается на портале мэра столицы.

В программе курсов несколько направлений — программирование и робототехника, графический и ювелирный дизайн, технологии виртуальной и дополненной реальности.

В лаборатории научат создавать роботов, мобильные приложения для смартфонов и компьютерные игры, снимать VR-кино и др. Лекции одновременно смогут посещать до 120 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, Московский парк «Зарядье» номинирован на международную премию World Travel Awards 2019.

Подробнее: Парк «Зарядье» представлен на туристический «Оскар»

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